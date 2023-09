Ezt már tényleg nehéz követni: meghalt, nem halt meg, megsérült, de lehet, hogy mégis meghalt a rettegett orosz admirális

Portfolio 2023. szeptember 27. 12:12

Ukrajna pár napja egyértelműen kimondta: megölték Viktor Szokolov tengernagyot, az ukrajnai háborúban fontos szerepet játszó orosz Fekete-tengeri Flotta parancsnokát. Tegnap az admirális mégis felbukkant egy online konferencián, de ukrán és brit elemzők továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy valószínűleg meghalt vagy súlyosan megsérült, sőt, az is lehet, hogy dublőrt használ. Ma újabb felvételt tett közzé az orosz védelmi minisztérium hírcsatornája, a Zvezda News, melyen Szokolov teljes valójában látható, de Nyugaton sokan még mindig nincsenek meggyőződve arról, hogy a felvétel autentikus. Ez nem véletlen: az új videóban több furcsaság is van.