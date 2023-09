Hamarosan senki nem marad a történelmi régióban – Az űrből is látszik, mennyien menekülnek

Hegyi-Karabah örmények lakta részének teljes lakossága az egynapos harmadik hegyi-karabahi háború előtt mintegy 120 ezer volt.

Így a szakadár terület teljes népességének több mint egyharmada már távozott.

Az örmény exodusról számos felvétel terjed a közösségi médiában, de már a Maxar vállalat műholdjainak felvételei is megjelentek, ezekből is látszik, milyen mértékű humanitárius katasztrófa bontakozott ki.

Maxar Technologies published satellite images of the exodus of Armenians from . #NagornoKarabakh

️More than 47,000 people have arrived in from , the government in Yerevan announced on September 27 amid a massive exodus that followed an offensive, which gave complete control of the breakaway region, Azatutyun Radio reported. #Armenia