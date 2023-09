Már a legrosszabbra készül az Egyesült Államok, harckocsik bevetését tervezik

Szorul a hurok Tajvan körül, de nemcsak a sziget vagy Kína készülődik egy esetleges invázióra, hanem az Egyesült Államok is. Forgatókönyveket dolgoznak ki egy pekingi roham visszaverésére, és arra is, hogy mi történik akkor, ha a kínai katonáknak sikerül zár alá venni a szigetet. Az amerikai erők a főként vízi és légi eszközökre támaszkodó konfliktushoz harckocsik bevetésére is kidolgoztak terveket - írja az Eurasia Times