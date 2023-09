Megdöbbentő felvételek kerültek elő: videón a lezuhanó Wagner-gép utolsó pillanatai

A közösségi médiában terjednek a felvételek a Mali területén, Gaóban szeptember 23-án lezuhanó Iljusin Il-76-os csapatszállító repülőgépről, amelyen az előzetes feltételezések szerint a kegyvesztett orosz Wagner-zsoldoscsoport katonái utaztak.

Az alábbi videó megerősíti azt a feltételezést, hogy a gép túl későn/túl nagy sebeséggel landolt és túlfutott a kifutón, ez vezetett a megsemmisüléséhez.

I don't know the background of this video, but I do believe it shows the crash of the Il-76 in Mali back on 23 Sep 2023.It also shows the aircraft from which the photo below was taken, and confirms that the touchdown was very late -- too late.H/t @HelsinkiSpotter