Német páncélost vadásztak le az orosz katonák – Elveszett Ukrajnában az első Marder 1A3-as

Kilőttek az oroszok egy német gyártmányú Marder 1A3 típusú lövészpáncélost Verbove térségében. Ez az első ismert, hitelesített veszteség ebből a járműtípusból.

Továbbra is heves harcok zajlanak Zaporizzsja megyében, Ukrajna déli frontján. Ez az ukrán haderő fő támadási iránya, jelenleg Verbove térségében folynak a legintenzívebb harcok.

Nemrég előkerült az első hiteles felvétel, melyen az látható, hogy elveszett az első Marder 1A3 típusú lövészpáncélos a harcok során.

The photo from the ground via : @lost_warinua — (Ukraine) September 26, 2023

Az orosz haderő már jelentette több Marder lövészpáncélos megsemmisítését is. Van arról videó is, hogy találat ér egy ilyen harcjárművet és olyan is, hogy egy Marder egy orosz lövészárokba szorul be, de egyik felvételen sem látszik az, hogy a német harcjármű igazoltan menthetetlen lenne.

Ukrajna összesen 40 Marder 1A3-ast kapott Németországtól, még 60 ilyen harcjárművet ígért Berlin a megtámadott országnak.

Címlapkép forrása: Getty Images