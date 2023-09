Szakértő: Kína nem képes azt a világrendet megmenteni, amelyet az Egyesült Államok nem képes fenntartani

Kedden három neves hazai szakértő vitatkozott a kínai Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative - BRI) jubileumának alkalmából. A szakértők egy része úgy látja, hogy a projekt a teljes "afro-ázsiai térség újrakábelezésére" szolgál, de Kína alapvetően "nem képes a berögzült nemzetközi rendszert átalakítani." Összesen öt témakörben feszegették a a BRI eddigi eredményeit és lehetséges jövőjét.

Kedd délelőtt tartották a Magyar Külügyi Intézet (MKI) kerekasztal beszélgetését a kínai Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative - BRI) tizedik évfordulójának alkalmából. Az eszmecserén három szakértő válaszolt a kérdésekre: Eszterhai Viktor, az MKI Kutatási igazgatója; Kusai Sándor Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense, korábbi kínai magyar nagykövet, illetve Friedmann Viktor a Budapesti Metropolitan Egyetem dékánhelyettese.

Az esemény apropóját az adta, hogy tíz éves az eleinte csak Új Selyemút néven elhíresült kínai kezdeményezés, amely hatalmas infrastruktúra-fejlesztéseken keresztül Kína szinte az egész világot behálózva építi ki a saját rendszereit. A jövő hónapban Pekingben harmadik alkalommal rendezik meg az Övezet és Út Fórumot is, ahol a kezdeményezésben résztvevő országok vezetői ülnek össze és beszélik át az eddigi tapasztalatokat és eredményeket, most ugyanezt próbálták meg ugyanezt hazai Kína-szakértők is. A válaszadók összesen öt témakörben járták körbe a BRI első évtizedét.

Az első téma a BRI milyenségét firtatta; a beszélgetésen résztvevők azt firtatták, hogy ez tulajdonképpen egy stratégia-e vagy csak egy pekingi elképzelés a jövőre vonatkozóan.

Eszterhai Viktor azt emelte ki, hogy a pekingi elit előtt az egykori Marshall-terv képe lebegett, ami a 2008-as nagy gazdasági világválságot követően vált szükségszerűvé. Ekkor az Egyesült Államok vezető szerepköre megrendült, ezért Kína elkezdte a saját posztamerikai hegemón világképét kialakítani. Az MKI kutatója úgy fogalmazott, hogy:

Egyfelől vízió, másfelől stratégia.

Friedmann Viktor annyit ehhez hozzátett, hogy a grandiózus elképzelésben a kínai belpolitikai folyamatok nem elhanyagolhatóak, 2012-ben Hszi Csin-ping vette át Kína vezetését, és szüksége volt egy hangzatos „szlogenre”. Azt is elmondta, hogy meglátása szerint újabban a BRI már egyre inkább egy politikai vezérelvvé kezd válni. Kusai Sándor szerint a BRI szerepének megerősödéséhez a külvilág reakciója is felerősítette, amelyek hamar nyilvánvalóvá tették, hogy a hasonló kezdeményezéseknek van értelme. A korábbi diplomata úgy látja, hogy Peking elképzelése arról szól, hogy

a teljes afro-eurázsiai térséget újrakábelezzék.

Ez azt jelenti, hogy az eddigi gazdasági-politikai világközpontok mellett Kína is megjelenhessen, ehhez viszont át kell alakítani az infrastruktúrát is.

A második témakörben azt vitatták meg a résztvevők, hogy eddig mi épült a BRI keretein belül és azok milyen eredményt jelentettek a világnak.

Friedmann Viktor szerint az eddigi beruházások megítélésénél nehéz a tényleges értékítélet, mert a világ sokszor minden kínai beruházást a BRI részének tekint. Ennek ellenére a Budapesti Metropolitan Egyetem dékánhelyettese szerint észrevehető a fejlesztések sikerességét illetően egy amolyan koncentrikusság Kína körül. Ez azt jelenti, hogy ameddig a közeli Délkelet-Ázsiában szinte kivétel nélkül nagy sikereket értek el ezek a fejlesztések, addig ettől egyre inkább távolodva már egyre több probléma előkerült.

Kusai Sándor ezt kiegészítette azzal, hogy sok esetben egyik fél számára sem valósultak meg az elképzelések.

Kína mentalitása viszont az, hogy a projekt sikertelensége nem az ő, hanem az építő ország felelőssége. Eszterhai Viktor szerint főleg azokban a régiókban tudott sikert aratni a BRI, ahol sokkal nagyobb a kínai ismeretség, diplomáciai kapcsolat, esetleg a közös történelmi múlt.

Gyakori kritika, hogy a BRI tulajdonképpen ugyanazt valósítja meg Peking központtal, amelyet a nyugati hatalmak tettek korábban a világgal. Ez volt a harmadik kérdés témája.

Először Kusai Sándor kapott szót, aki elmondta, hogy

Utópisztia lenne azt gondolni, hogy Kína képes a berögzült nemzetközi rendszert átalakítani.

Jelenleg azt látjuk, hogy a rendszer maga nem változik, csak átalakul, elindult a multipolarizálódás útján. Eszterhai erre azzal az idézettel válaszolt, miszerint

a globalizáció egy folyó, amibe bele lehet lépni, de a folyását megváltoztatni nem lehet.

A kutatási igazgató hozzátette, hogy Kínának nem célja és nem is feladata a nemzetközi rendszer igazságossá tétele, egyszerűen egy új pólus akar lenni. Friedmann Viktor kiemelte, hogy milyen kevés kutatás foglalkozik azzal, hogy mi a BRI valódi hatása. Ebből kiemelt egyet, amely szerint az Övezet és Út részeként megvalósult projektekben körülbelül 35%-osra mérték a problémás esetek arányát, míg a "sima" kínai külföldi projektek esetén ez az arány csak 21%. Emiatt a dékánhelyettes szerint lehetséges, hogy a BRI miatt Peking olyan területeken is befektet, ahol sokkal kedvezőtlenebbek a viszonyok.

Az utolsó előtti témakörben a köztes országok helyzetét elemezték a megszólalók.

A kérdésben kifejezetten megosztottak voltak a vélemények. Eszterhai Viktor szerint ez jó, hiszen egy új lehetőséget jelent, új forrásokat és mérlegelési lehetőséget. Viszont kiemelte, hogy

leginkább azoknak az országoknak jelent lehetőséget, amelyek nem érzik jól magukat a jelenlegi rendszerben.

Kissé szkeptikusabb hangot ütött meg Friedmann Viktor, aki szerint a BRI egyre kevésbé stratégia, és meglehet a jövőbeni irányvonal a köztes (szerepre törekvő) államok számára is csökkenő lehetőségekkel kecsegtet. Kusai Sándor elmondta, hogy az olyan államok, mint Magyarország, egyértelműen a transzatlanti mozgásterektől függenek. A jövőben inkább makroökonómiai nagyrégiók jönnek létre, ahol a közvetítők emelkedhetnek fel. Hozzátette,

Kína nem elég erős, hogy átvegye az Egyesült Államok helyét.

Végül a jövő került szóba, merre haladhat tovább a BRI.

Abban mindenki egyetértett, hogy a kisebb-nagyobb kudarcok ellenére az Övezet és Út robogni fog tovább.

Eszterhai Viktor szerint sokkal nagyobb figyelmet kapnak majd a hatékonysági szempontok, így az átgondolatlan beruházások már nem kaphatnak majd zöld utat. Kusai Sándor szerint Kínának szembe kell néznie e realitásokkal, ami pedig az, hogy

a nyugati hatalmak vele kompromisszumos megoldásban nem fognak kiegyezni.

Ameddig az ezzel való szembesülés nem történik meg, addig nem várható, hogy átalakuljon a BRI. A felek némileg vitatkoztak arról, hogy Peking nem tudja, vagy nem akarja szembesíteni magát ezzel. Közben az sem elhanyagolható tényező, hogy a belső problémák is kihatnak az Övezet és Útra, márpedig abból most jut Kínának bőven. Kusai a beszélgetés végén úgy fogalmazott, hogy:

Kína nem képes azt a világrendet megmenteni, amelyet az Egyesült Államok nem képes fenntartani.

Címlapkép forrása: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images