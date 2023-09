Bejelentették: hivatalosan is megszűnik a szakadár köztársaság

A rendelet értelmében az önhatalmúlag kikiáltott köztársaság ettől a naptól kezdve megszűnik létezni.

Eközben kevesebb mint négy nap alatt a hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó, de nagyrészt örmények lakta

Hegyi-Karabah 120 ezres lakosságának már több mint fele elmenekült,

miután Baku a múlt héten egynapos háborúban legyőzte a szakadárokat – írja a Reuters.

Jereváni közlés szerint csütörtök reggelig 65 036 ember menekült el Hegyi-Karabahból Örményországba.

