Bekérették a szlovákiai magyar nagykövetet Szijjártó Péter szavai miatt

Bekérette a pozsonyi magyar nagykövetet a szlovák külügyminisztérium szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentéseire hivatkozva – közölte a szlovák tárca a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

Balogh Csaba nagykövetet arra kérték, hogy tolmácsolja a magyar diplomácia vezetőjének a szlovák fél fenntartásait „a szlovákiai választási kampányba való beavatkozásával és konkrét politikai szubjektumok támogatásával” kapcsolatban.

A szlovák külügyminisztérium úgy véli, az ilyen cselekedetek túllépnek a sztenderd diplomáciai kommunikáción

– közölte a minisztérium Szijjártó Péter szeptember 26-i és 27-i látogatása során, dél-szlovákiai településeken tartott gyűléseken tett kijelentéseire hivatkozva.

Hozzátették: Szlovákia normális szomszédi kapcsolatok építésében érdekelt Magyarországgal, arra akar építeni, ami összeköt, és a jövőbe kíván nézni.

Szijjártó Péter szerdán interjút adott a szlovákiai magyar Új Szónak, amelyben elmondta, azt szeretné, ha a szlovákiai magyar párt, a Szövetség sikeres lenne.

Mi szurkolunk a Szövetségnek, de nem azért, mert minket a szlovák belpolitikai eredmény érdekelne, hanem azért, mert mi Szlovákiával jó kapcsolatokra törekszünk. A jó szlovák-magyar kapcsolatokban pedig mi mindig erőforrásként és összekötő kapocsként tekintünk a felvidéki magyarságra. Úgy gondoljuk, hogy ha lesz a felvidéki magyarságnak erős képviselete Pozsonyban, akkor az segíteni fog abban, hogy a magyar-szlovák kapcsolatokat azon a magas szinten tudjuk tartani, ahol már most is vannak, vagy akár tovább is javíthatjuk

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Arra a kérdésre, hogy miért a Smer mellett áll ki, Szijjártó Péter azt válaszolta: „én soha nem álltam ki egy szlovák párt mellett sem”.

Az azonban, hogy a volt miniszterelnökkel való találkozómat a Smer melletti kiállásomnak értékeli valaki, egy eléggé durva képzettársítás

– mondta a külügyminiszter Robert Fico Smer-vezérre utalva.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos