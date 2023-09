Kijevbe látogatott a NATO-főtitkár, lassan halad az ellentámadás – Háborús híreink csütörtökön

Portfolio 2023. szeptember 28. 15:19

Egy ukrán katonai szóvivő szerint mintegy 500 Wagner-zsoldos újra megjelent a kelet-ukrajnai fronton. Bahmut bevétele óta nem harcoltak wagneresek Ukrajnában. Egy másik ukrán tisztviselő arról számolt be, hogy Donyeck megyében új vasútvonalakat építenek az oroszok, hogy ezzel csökkentsék a Krími hídtól való logisztikai függőségüket. Oroszország újabb videót tett közzé az ukránok szerint felrobbantott Viktor Szokolov admirálisról. Ugyancsak videóval igyekeztek bizonyítani, hogy Ramzan Kadirov csecsen elnök rendben van: Vlagyimir Putyinnal találkozott a Kremlben. Váratlanul Kijevbe látogatott Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, ahol Volodimir Zelenszkijjel is találkozott. Bár a főtitkár szerint az ukrán erők „fokozatosan teret nyernek” az orosz erőkkel szembeni ellentámadásban, továbbra is lassan halad az ukrán ellenoffenzíva.