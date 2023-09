Lengyel páncélossal támadtak az ukrán rohamlövészek, de az oroszok csúnyán elkapták őket

Az elmúlt napok során az ukrán haderő több támadást is megkísérelt a Bahmuttól délre található Andrijivka térségében. Magát a falut már elvileg felszabadították (bár Moszkva ezt még nem ismerte el), azóta délre Kurdiumivka felé, északra pedig Opitnye felé próbálnak áttörni.

Az egyik ilyen áttörés során tűz alá került egy lengyel KTO Rosomak, a jármű sérülései miatt a legénység annak elhagyására kényszerült. Nagyon úgy fest viszont, hogy a páncélos tette a dolgát és megóvta a személyzet és a páncéltestben szállított lövészraj életét.

A „senki földjén” elhagyott járművet az oroszok később megsemmisítették.

: A Ukrainian KTO Rosomak infantry fighting vehicle, abandoned a few days ago during an attack near Andriivka, Oblast, was destroyed by the Russian army.This is the first confirmed total loss of a vehicle of this type. #Ukraine