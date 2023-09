Lesújtó jelentés: lényegében kudarcot vallott idén az ukrán felszabadító offenzíva

Idén mindkét fél ambiciózus offenzívákat indított, míg Oroszország téli (-tavaszi) hadjáratának a célja a teljes Donbasz elfoglalása volt (végül csak Bahmutot sikerült), addig Ukrajna nyári (-őszi) kampányának céljául az Azovi-tenger elérését tűzte ki, jelenleg azonban csak az első faluig (Robotine) jutott.

Az idei, kilenc hónapon át tartó véres harcok ellenére az év eleje óta kevesebb mint 800 négyzetkilométernyi terület cserélt gazdát. Ráadásul augusztusban még kevesebb változás következett be a frontvonalon, mint a háború bármely más hónapjában, amely az ukrán offenzíva jelentős elakadására utal.

Oroszország és Ukrajna hasonló kihívásokkal néz szembe. Mindkét fél olyan pozíciókért harcol Kelet-Ukrajna egyes részein, amelyek hónapok, sőt akár évek óta nagyrészt megerődítettek. A háború korábbi szakaszában elesett, tapasztalt katonákat és parancsnokokat újoncok váltották fel, akik gyakran nem rendelkeznek megfelelő kiképzéssel.

Megvizsgálva mindkét fél idei térnyerését,

Oroszország az év elejéhez képest közel 300 négyzetkilométernél nagyobb területet ellenőriz Ukrajnában:

Kijev 230 négyzetkilométert szabadított fel (főként délen), míg Oroszország mintegy 532 négyzetkilométert foglalt el idén (Bahmutot, illetve Kremmina-Kupjanszk közötti térséget), vagyis összesen 0,08%-nyi változás következett be Ukrajna egész területéhez viszonyítva.

Összehasonlítva: Oroszország Kijev környéki visszavonulása során mintegy 24 ezer négyzetkilométert, Harkiv felszabadítása 6500 négyzetkilométert, a herszoni visszavonulás pedig mintegy 2500 négyzetkilométert juttatott Ukrajna kezére.

Over the month of August, Ukraine has successfully reclaimed approximately 35 km² from Russian forces.This means that Russia currently occupies a total of 17.49% of Ukraine.This first chart illustrates in which direction control has shifted each month of the war. pic.twitter.com/3TiexRFhy5