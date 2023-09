Még sincs halálán a csecsen elnök? – Videót közölt a Kreml

Az elmúlt hetekben többen is arról beszéltek, hogy Kadirov súlyos beteg lehet, sőt egyesek szerint kómába esett.

A csecsen elnök válaszul szeptember 17-én egy olyan videót posztolt, melyen a csecsen fővárosban, Groznijban sétálgat.

A mostani videóban Putyin fogadja Kadirovot a Kremlben, aki dokumentumokat ad át neki. Kérdés persze, hogy a videó valóban a napokban készült-e.

Amid all the rumors surrounding Kadyrovs health, the head of Chechnya came to report to Vladimir Putin. pic.twitter.com/ZBs3zHlaBh