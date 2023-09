Megfejtette a szakértő, miért támadnak az ukránok az oroszok által nemrég elfoglalt városnál

Kagan elismerte, hogy az ukrán ellentámadás lassan halad előre, ugyanis az ukrán erőknek át kell hatolniuk az oroszok által lefektetett aknamezőkön. Szerinte egyelőre nem számítsunk arra, hogy az ukránok gyorsan előrehaladnak az orosz védelemben.

Ha az ukránok képesek folytatni és fenntartani a sikereiket, akkor az, amire számíthatunk és amit láthatunk, az az, hogy amint az ukránok átjutnak a Szurovikin-vonalon túlra, az oroszok egyre kevésbé tudják megvédeni a vonalakat

– mondta Kagan.

A szakértő szerint az ukránok eredményeket értek el az oroszok által májusban bevett Bahmut közelében.

Az ukránok folyamatos nyomást gyakorolnak Bahmutra, és ezzel lehetetlenné tették az oroszok számára, hogy harci erejüket onnan más területekre vigyék át

– mondta Kagan.

Az ukrán erőket több nyugati kritika is érte amiatt, hogy ahelyett, hogy egy helyre összpontosítanák erőiket az ellentámadásnál, szétaprózzák azt. Más szakértők, így Kagan is, viszont amellett érvelnek, hogy

a Bahmutnál zajló támadás értelme az, hogy ezzel orosz erőket kötnek le, amelyek így más, fontosabb vonalaknál hiányoznak.

Az ISW szerdai jelentése szerint egyébként az ukránok kisebb haladást értek el Bahmutnál. Geolokalizált felvételek szerint az ukránok előrehaladtak Orihovónál és Vaszilivkánál, 10 kilométerre délnyugatra a várostól.

Midday Map Update:Ukrainian forces advanced in western Oblast to a new portion of the fighting positions west of .Ukraine also made gains in the area NW of in Oblast. #Ukraine