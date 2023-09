Putyin súlyos lépése miatt történelmi kihívás elé került a világ legnagyobb szövetsége - Mi lesz most a NATO-val?

Akkor, amikor a 2022-es madridi NATO-csúcson bejelentették, hogy a következő éves találkozó helyszíne Litvánia fővárosa, Vilnius lesz, még senki nem számított arra, hogy a nyugati katonai szövetség lényegében egy háború "frontvonalán" fog ülésezni. Az Egyensúly Intézet által szervezett konferencián szakértők beszélgettek a konferencia tapasztalatairól, valamint arról, hogy a NATO vajon a XXI. század döntő szereplője lesz, vagy megújulásra képtelen entitásként fog süllyesztőbe kerülni.

Gondterhelt házasság: a NATO-Ukrán kapcsolatok

Bendrazsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója elmondta, hogy a NATO-csúcs vegyes eredményekkel zárulhatott: a szövetség szempontjából inkább pozitív, ukrán oldalról viszont valamelyest negatív közlemények hangzottak el. Egyértelműen meghatározásra került az, hogy a NATO, mint kollektíva szempontjából Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést, illetve körvonalazódott egy kollektív védelmi terv is. Nagy előrelépés a finn és a majdani svéd csatlakozás is, illetve látszódik az, hogy a NATO a Csendes-óceán térségét is komolyan veszi, mivel meghívottként Ausztrália, Új-Zéland, Japán és Dél-Korea is megjelent.

A szakértő szerint külön figyelmet érdemel az, hogy a tagországok közül 11 tagállam végre elérte a védelmi kiadásoknál megszabott 2%-os határt, amely egyre inkább minimumnak számít, mint elérendő célnak.

Kijev ettől függetlenül nem lehet felhőtlenül boldog: bár minden szakértő egyetért abban, hogy az ukrán államvezetés sem gondolhatta reálisnak azt, hogy meghívást kap a NATO soraiba, az, hogy nagyjából ugyan azokat az ígéreteket kapták meg, mint a 2008-as Bukaresti csúcstalálkozón, az ukrán sajtóban egyértelmű negatívumként csapódott le. Nagy lépés ugyanakkor az, hogy létrejött a NATO-Ukrajna Tanács, melyet a főtitkár hív össze, ezzel lényegében partvonalra szorítva az akadékoskodó tagállamokat.

Nem történt egyértelmű állásfoglalás Moszkvával szemben sem.

Bendrazsevszkij szerint az elmúlt jópár év legnagyobb diplomáciai sikere Moszkva részéről az, hogy sikerült elhitetni a Nyugattal az eszkaláció lehetőségét függetlenül attól, hogy ennek nem feltétlenül van realitás alapja.

Rácz András külpolitikai szakértő közölte azt is, hogy azzal, hogy a NATO elérte azt, hogy 300 ezer katonát képes Európában bármikor mozgósítani, komoly fejtörést okozhat a Kremlnek, mivel Oroszország hivatalosan meglévő állománya a szárazföldi erőknél 280 ezer fő.

Eltérő volt a szakértők véleménye arról, hogy a NATO-nak milyen óvatossággal kell eljárnia akkor, amikor Ukrajnát támogatja. Demkó Attila szerint jobb lenne nem kipróbálni, hogy létezik-e az a legendás orosz "vörös vonal", amelyet oly gyakran emleget a Kreml, Tálas Péter és Rácz András szerint azonban a katonai szövetség pillanatnyilag is hajlamos átlépni ezeket a határokat, például azzal, hogy az ukrán kikötőbe tartó gabonaszállító hajókat amerikai drónok kísérik, vagy azzal, hogy a tagállamok hírszerzése rengeteg segítséget nyújt Kijevnek.

A NATO Ukrajnának nyújtott, fegyvereket érintő támogatását mind a négy szakértő elégtelennek ítélte meg: konszenzus van abban, hogy a nyugati államok, elsősorban Washington tudna többet adni, ugyanakkor erre nem kerül sor. Demkó szerint nem lehet kizárni azt, hogy Moszkva és Washington háttéregyezmény keretében bizonyos fegyverekről megállapodott, Bendrazsevszkij azonban kiemeli azt, hogy a NATO párhuzamosan erőlteti Kijevet egy védekező háborúra, és akadályozza ezt meg például azzal, hogy leszállítás előtt lerontja a HIMARS rakéta-sorozatvetők hatékonyságát azért, hogy azok véletlenül se tudjanak átlőni Oroszország területére.

Tálas Péter részéről itt hangzik el a beszélgetés egyik kulcsmondata:

a NATO-Ukrajna súrlódást az eltérő érdekek okozzák: a katonai szövetség számára borzasztó előnyös az, hogy Moszkva kiégett roncsként Ukrajnában hagyja a harceszközei jelentős százalékát, Ukrajna pedig logikus módon azt szeretné, ha az említett harceszközök elhagynák az ország határait. Az előbbi célra 20 HIMARS elégséges, az utóbbira kevésbé.

Sértődősdi, vagy ügyes kártyajáték: a NATO-bővítés körüli viták

A finn-svéd NATO-csatlakozási kérelmek benyújtása óta lényegében folyamatos vitatéma az, hogy Törökország, illetve Magyarország pontosan milyen okokból blokkolta sokáig a finn, és blokkolja a mai napig a svéd csatlakozást. Míg Ankara érdekeiben nagyjából konszenzus volt, jóval érdekesebb kérdés hazánk akadékoskodásának miértje.

A szakértők között egyetértés volt abban, hogy Törökország alapvetően logikus érvek mentén próbál alkudozni a svéd csatlakozásról: Ankara szeretne minél gyorsabban amerikai F-16-os vadászgépekhez jutni, az országban választások voltak, ahol jó kampánytéma volt a svéd csatlakozás, ráadásul Törökország számára a kurd kérdés minden formájában érzékeny téma. Svédország előbb-utóbb biztosan tag lesz, Finnország minden akadály ellenére történelmi gyorsasággal jutott be a katonai szövetségbe, Tálas Péter pedig hozzáteszi azt, hogy NATO-bővítés még sosem zajlott le politikai alkuk nélkül.

Ugyanakkor Moszkva számára ez a bővítés több szempontból is katasztrofális eredményekkel járt: egyfelől sikerült azt elérniük a skandináv államokkal, amit éppen Ukrajnában próbáltak elkerülni: plusz néhány ezer kilométernyi NATO-val közös határt, másfelől két olyan haderő csatlakozik a katonai szövetséghez, mely nyugati sztenderdek szerint van felszerelve, ráadásul meglehetősen jól.

Jóval nagyobb vitát váltott ki Magyarország késlekedése: Demkó szerint nem lehet tudni azt, hogy Budapest és Ankara között milyen nem nyilvános megállapodások vannak érvényben, az azonban biztos, hogy a német mellett a török védelmi ipar a legfontosabb hazánk számára, így logikus az, hogy ennek a jó kapcsolatnak a megőrzése miatt együtt mozgunk Törökországgal. Bendrazsevszkij egyetért abban, hogy a NATO biztonságát nem fenyegeti néhány hónapnyi késlekedés.

Rácz ennél jóval borúsabban látja a helyzetet, szerinte Budapestnek nincsenek logikus követelései, a magyar kormány által emlegetett "akadályok" pedig nagyjából hetente változnak. A szakértő elmondja azt is, hogy az akadékoskodás a magyar légierőre is kihatással lehet:

A JAS-39 Gripen vadászgépek lízingszerződésének újratárgyalása pillanatnyilag is folyik, Svédország pedig fenntartja annak lehetőségét, hogy felbontja azokat.

Címlapkép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a vilniusi NATO-csúcson. A Címlapkép illusztráció, forrása: Sean Gallup/Getty Images