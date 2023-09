Videó: felrobbant egy kőolajvezeték Ukrajnában

A hatóság korábban azt közölte, hogy törés következett be a kőolajvezetéken Ivano-Frankivszk megye Nadvirna városa körzetében, Sztrimba falu közelében, a 150 milliméteres átmérőjű vezetéken kifolyt kőolaj 100 négyzetméternyi területet öntött el.

A tüzet a szakembereknek sikerült eloltaniuk, a sérülteket kórházba vitték.

Az esetről készült képek és videók itt láthatók:

A powerful explosion in Ivano-Frankivsk region of Ukraine. According to preliminary data, the incident may have occurred at an oil depot or gas pipeline. Its cause is still unknown. pic.twitter.com/eCkIIbRIRU