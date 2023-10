Sikert aratott az orosz taktika, pusztító válasz érkezett az ukrán ellentámadásra

A jelentés ugyanakkor megjegyzi, hogy

a Robotine körüli helyzet képlékeny, néhány taktikailag fontos erődítés többször is gazdát cserél.

Geolokalizált szombati felvételek szerint ukrán erők csapást mértek orosz csapatokra, akik egy lövészárokrendszert akartak elfoglalni Robotinétől 1 kilométerre, a Robotine és a Tokmak közötti T0408-as út közelében. Szeptember 13-i felvételek szerint az ukránok korábban elfoglalták ennek a rendszernek egyes szakaszait, de szeptember 13. és 30. között az oroszok visszaszerezhették ellentámadásuk során.

Egy ukrán katona elemezte a felvételeket, és arra jutott, hogy az említett lövészárok egy erődítés a Robotine és Novoprokopivka között húzódó védelmi rendszerben. Az ukrán katona megjegyezte, hogy a lövészárkokat földalatti alagútszerű szerkezetek kötik össze, és hogy az orosz erők prioritásként kezelik ezeknek az állásoknak a védelmét, amelyek taktikai jelentőséggel bírnak a Robotine és Novoprokopivka közötti területen.

Felvételek azt mutatják, hogy

a három lövészárok közül az ukránoké a legkeletebbi, és megpróbálnak nyugat felé nyomulni, hogy elfoglalják a másik két lövészárkot is.

Műholdfelvételek szerint az oroszok szeptember 25. és 28. között megsemmisítettek egy ukrán katonai járművet, ami arra utal, hogy az orosz erők szeptember végén visszavertek egy ukrán támadást, és megszilárdították az orosz pozíciókat a lövészárokrendszer közelében.

A jelentések szerint az orosz erők továbbra is jelen vannak a nyugati és középső lövészárkokban, ami arra utal, hogy az orosz erők sikeres korlátozott taktikai ellentámadásokat hajtottak végre Robotinétől délre

– írja az ISW, hozzátéve, hogy a taktikai helyzet itt összetett és dinamikus.

NEW: Russian forces are conducting tactical counterattacks in the area as part of their elastic defense against ongoing Ukrainian offensive operations in western Oblast.Latest campaign assessment: #Robotyne