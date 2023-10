Több százezren vonultak Varsó utcáira

A gyűlés főszónoka Donald Tusk egykori miniszterelnök volt, aki a legnagyobb ellenzéki szövetség, a Polgári Koalíció (KO), illetve pártja, a Polgári Platform (PO) jelöltje az október 15-én esedékes parlamenti választásokon.

Az ellenzéki kézen lévő Varsó hatóságai szerint a vasárnapi eseményen 1 millióan voltak kint, ezzel ez volt a lengyel főváros legnagyobb tömegdemonstrációja. A kormány üzeneteit közvetítő köztévé, a TVP ugyanakkor 100 ezer főről adott számot. Az onet.pl hírportál szerint 600–800 ezren lehettek jelen.

Many thousands on the streets of Warsaw today supporting the opposition coalition in their Million Hearts March led by Donald Tusk.The election here in Poland in two weeks is being fought in a bitter campaign between the two sides. pic.twitter.com/wSdH9pkau7