Az ukrán háború kárvallottjainak a megsegítésére költi pénzjutalmát a friss magyar Nobel-díjas

Krausz Ferenc, magyar származású kutató kapta az idei fizikai Nobel-díjat megosztva két tudóstársával. A Mórról származó, jelenleg Németországban élő szakember az attofizika egyik úttörője. Kutatási eredményeit számos területen hasznosítják, köztük a gyógyászatban és a lézeres vizsgálatoknál. A 2023-as fizikai Nobel-díj hivatalos indoklása szerint a kitüntettek „az anyagban lévő elektronok dinamikájának tanulmányozására szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat létrehozó kísérleti módszerekért” kapták az elismerést.

Óriási meglepetésként érte a friss magyar Nobel-díjast, hogy elnyerte a legkiválóbb tudósoknak járó díjat, a megtiszteltetésért elsőkét kollégáinak mondott köszönetet a Deutschlandfunk rádióadásában elhangzott rövid interjú szerint. Az estét már családjával tölti a tudós, aki a díjjal járó pénzjutalmat nem tartja meg saját magának:

a másfél éve általa alapított Science 4 People egyesület a tudományos élet képviselőinek összefogása az ukrajnai háború által sújtott nehéz sorsú emberek megsegítségére, ennek javára szánja a pénzjutalmat.

Ahogy az interjúban elhangzik, Krausz Ferenc az utóbbi időben elnyert díjainak anyagi részét ennek az ukrajnai kezdeményezésnek a javára különítette el, és nem lesz ez másképp a Nobel-díjjal sem.

