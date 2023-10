Beütött a klímaváltozás: veszélyben a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi útvonala

A Panama-csatorna a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalán fekszik, amely az amerikai kontinens keleti és nyugati oldala között jelent átjárót. Az elmúlt időszakban jelentős torlódások alakultak ki a keskeny útvonal kijáratainál.

Az útvonalon évente több százmilliárd dollárnyi áru halad keresztül, ezért kulcsfontosságú a nemzetközi kereskedelemben.

The Panama Canal has announced it will reduce the number of ships passing through the canal to 31 per day as a drought reduces the supply of fresh water needed to operate the canal's locks.