Csúnyán összebalhézott Amerika két fontos szövetségese - Ez már tényleg kezd eldurvulni

A két ország közötti kapcsolatok súlyosan megromlottak amiatt, hogy

Kanada gyanúja szerint indiai ügynököknek közük volt egy júniusban Kanadában meggyilkolt, kanadai állampolgársággal is rendelkező, szikh szakadár vezető halálához.

Hardeep Singh Nijjar egy független szikh állam létrehozásáért küzdő mozgalom vezetője volt, holttestét egy parkolóban, a Brit Columbia tartománybeli Surrey-ben találták meg június 18-án. Nijjart az indiai hatóságok terrorizmus és gyilkosságra való összeesküvés vádjával körözték. A férfi az ellene felhozott vádakat mindig tagadta kanadai sajtójelentések szerint.

A két ország közötti diplomáciai háború egyre komolyabbá válik.

Újdelhi visszautasítja Ottawa vádjait, ehelyett arra szólította fel az ország hatóságait, hogy intézkedjenek az ott élő India-ellenes elemek ellen. A két ország korábban is utasította ki egymás diplomatáit az üggyel összefüggésben, eddig mindkét állam 1-1 fővel szemben járt el így. A következő lépés az volt, amikor az indiai hatóságok felfüggesztették a vízumkiadást kanadai állampolgárok számára.

