Figyelmeztet Ukrajna legfontosabb szövetségese: egyszerűen kifogy az ukrán háborúra szánt pénzügyi keret

A hírügynökség által megszerzett levél szerint a Pentagon levélben sürgette az amerikai kongresszust, hogy pótolja az Ukrajnának szánt finanszírozást. Ugyanis az amerikai kormányzat korábban egy rövid távú finanszírozási törvény elfogadásával kerülte el az ország megbénulását, de a csomagból kikerült minden, az ukrán támogatásra vonatkozó passzus.

A Pentagon számvevője, Michael McCord közölte a képviselőház és a szenátus vezetőivel, hogy a Kongresszus által az amerikai készletek feltöltésére szánt 25,9 milliárd dollárból már csak 1,6 milliárd dollár maradt. Ez az összeg kifejezetten az olyan (milliószámra átadott) tüzérségi lövedékekre és rakétákra vonatkozik, amelyek kulcsfontosságúak voltak Kijev háborújához, ugyanakkor az amerikai hadseregnek is szüksége van rá.

Ezenkívül az USA-nak még körülbelül 5,4 milliárd dollárja maradt arra, hogy további fegyvereket és felszereléseket biztosítson a készleteiből.

Ráadásul a „maradványösszeg” sem az amerikai kormányzat jóindulata miatt áll rendelkezésre: maga a Pentagon értékelte át az elküldött felszereléseket értékét, így szabadítva fel mintegy 6,2 milliárd dollárt – azonban lassan ez a keret is kifogyóban van.

Az ukrán támogatások csökkenését az alábbi táblázat is kitűnően szemlélteti:

In the past 2 months, US military aid to Ukraine has decreased by 74% of what it was in the 1st half of 2023 and 63% less than it was in 2022Military aid for Ukraine is more crucial now than ever. A decrease in military aid only prolongs this war and costs Ukrainian lives pic.twitter.com/BJXIDQGsBI