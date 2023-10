Hatalmas erődemonstráció készül a vitatott területen, elrettentenék a nagyhatalmat a nyomulástól

A Fülöp-szigetek nemrégiben tartott hadgyakorlatot a Dél-kínai-tenger vitatott területén. A Sama Sama nevű műveletről azt mondta Toribio Adaci ellentengernagy, a Fülöp-szigeteki haditengerészet főnöke, hogy ez több mint pusztán a rutin megszerzésére irányuló lépés. A Sama Samán részt vesznek Manila szövetségesei is, képviselteti magát az Egyesült Államok, Japán, Nagy-Britannia és Kanada is. Az október 13-ig tartó gyakorlatokra Franciaország, Ausztrália, Indonézia és Új-Zéland is megfigyelőket küldött.

A hadgyakorlattal kapcsolatban explicit módon senki nem mondta ki, hogy Kína ellen irányul, de az elmúlt hónapok eseményei alapján ez nem kérdés.

A Fülöp-szigetek és Peking között egyre jobban elmélyülő konfliktus kezd kialakulni a Dél-kínai-tenger néhány területének ellenőrzése felett. Manila azonban a fegyverek mellett a nemzetközi jogot is felhasználja az ország érdekeinek védelmében, így a nemzetközi bíróságon pert terveznek indítani Peking ellen.

