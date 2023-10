Felvételek: akkorát robbant az orosz UR-77-es, hogy a fél erdőt letarolta

Az aknák mind orosz, mind ukrán oldalon komoly gondokat okoznak, hiszen jelentősen akadályozzák a páncélozott járművekkel végrehajtott katonai műveleteket és mindkét oldal jelentős kiterjedésű aknamezőket telepített a védelmi pufferzónákba, hogy az ellenséges támadásokat lelassítsák.

Éppen ezért, az elmúlt hónapokban az aknamentesítő járművek kiemelt szerepbe kerültek az ukrajnai háborúban, a járművek megsemmisítése pedig prioritás lett mind az orosz, mind pedig az ukrán oldal számára.

Most egy olyan felvétel jött, melyen az látható, hogy egy orosz UR-77-es aknamentesítő járművet vesz célba egy ukrán M142 HIMARS rendszer. A videón csak a találat pillanata és a robbanás maradéka látható, nem kizárt, hogy az UR-77-es akkorát robbant, hogy még a kamerázó ukrán drón is elveszett benne. Ennek az oka, hogy ez a jármű robbanótöltetekkel semlegesíti az ellenséges aknamezőket, így akár két tonna robbanóanyag is lehet az eszköz rakterében.

A felvételen jól látható, hogy még az erdő / fasor, ahol az orosz jármű rejtőzött is teljesen kopárrá égett.

