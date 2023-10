Pontot tesznek az azeriek egy történelmi régió felszámolására: megindultak a letartóztatások

Azerbajdzsán megerősítette, hogy őrizetbe vette az önhatalmúlag kikiáltott szakadár Hegyi-Karabah Köztársaság volt elnökét.

Araik Harutjunjánt, aki 2023. szeptember elejéig irányította az enklávét, "hadviselés" és "zsoldosok felbérlése" gyanújával, "a nemzetközi humanitárius elvek megsértése" miatt vették őrizetbe - közölte az azerbajdzsáni főügyészség. A tájékoztatás szerint "Araik Harutjunjánt Sztyepanakert (Hankendi) városában október 3-án vették őrizetbe az állambiztonsági szolgálat emberei".

Előző nap Örményország elítélte Hegyi-Karabah volt vezetőinek vagy tisztségviselőinek letartóztatását, különösen Araik Harutjunján esetét említve. Azerbajdzsán eddig nem erősítette meg ezt az információt.

Örményország bírálta Bakut, mondván, hogy "törvénytelenül" és "önkényesen" tartóztatta le a korábbi hegyi-karabahi vezetőket.

A jereváni hatóságok egyben sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy "az azerbajdzsáni bűnüldöző szervek továbbra is önkényes letartóztatásokat hajtanak végre", annak ellenére, hogy megígérték, "tiszteletben tartják az örmények jogait" Hegyi-Karabahban.

Nem Harutjunján az egyetlen örmény vezető, akinek szembe kell néznie az azeri vádakkal, az enklávé korábbi kormányfőjét, Ruben Vardanjánt is letartóztatták a hatóságok. Az ENSZ felszólította Bakut, hogy tartsák tiszteletben az örmény vezetők jogait. Ugyanakkor többen attól tartanak, hogy Azerbajdzsán nem fogja tartani ígéretét és akár az életüket is félthetik a most előállított politikusok.

Címlapkép forrása: Azerbaijan State Security Service/Anadolu Agency via Getty Images