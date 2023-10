Új pozíciókat hagyott jóvá az EP - korábban emiatt tiltakozások is voltak

A Parlament ma jóváhagyta Wopke Hoekstra éghajlat-politikai biztosi kinevezését, valamint Maroš Šefčovič új szerepét az európai zöld ügyekért felelős ügyvezető alelnöki poszton - közölte az uniós szervezet.

Csütörtökön 279 képviselő szavazott Wopke Hoekstra éghajlat-politikai biztosi kinevezése mellett, 173 ellene szavazott, 33 pedig tartózkodott. Maroš Šefčovič új feladatkörét, mint az európai zöld ügyekért felelős ügyvezető alelnök, 322 igen szavazattal, 158 nem szavazattal és 37 tartózkodással elfogadták. A voksolás titkos szavazással történt.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság a holland nemzetiségű Hoesktra október 2-i és a szlovák Šefčovič október 3-i meghallgatását követően, valamint mindkettőjükhöz intézett további írásbeli ellenőrző kérdések után mindkettőjüket pozitívan értékelte.

Ezt a Parlament Bizottsági Elnökök Értekezlete, az Elnökök Értekezlete a teljes Ház is megerősítette.

Petíciót is indítottak

Korábban Hollandiában petíciót indítottak annak érdekében, hogy megakadályozzák Wopke Hoekstra holland külügyminiszter kinevezését Frans Timmermans helyére az uniós klímavédelemért felelős biztosi pozícióban.

A beszámoló alapján alig 24 óra alatt 27 500 aláírás érkezett a petícióra, amelyben azt állítják, hogy Wopke Hoekstra alkalmatlan az európai bizottsági feladatra, ami a klímavédelem területét öleli fel.

A DeGoedeZaak (DGZ) nevű kampányügynökség, amely szervezi a tiltakozó akciót, a holland parlament alsóházának (Tweede Kamer) tagjaihoz intézett felhívásában arra szólította fel a képviselőket, hogy olyan jelöltet nevezzenek ki, aki "komolyan veszi a klímaválságot". A szervezet véleménye szerint Hoekstra nem megfelelő személy az adott pozícióra.

Hoekstra 2022 januárja óta tölti be a holland külügyminiszter és miniszterelnök-helyettesi pozíciót. Korábban, 2017 és 2022 között Mark Rutte harmadik kabinetjének pénzügyminisztere volt. Mielőtt bekerült a politikába, 2002 és 2017 között különböző pozíciókat töltött be holland és külföldi bejegyzésű multinacionális vállalatoknál, beleértve a Shell energiavállalatot is.

