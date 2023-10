Beválni látszik Putyin nagy terve, teljesen megkerülnék a világot

Megérkezett Oroszország nyugati exklávéjának kikötőjébe a The New Polar Bear nevű teherhajó. Az esemény nagy jelentőséggel bír Moszkva számára, mivel a hajó Sanghajból indult, majd az északi-tengeri útvonalon keresztül fogja elérni Szentpétervárat.

A klímaváltozás miatt az útvonal egyre több lehetőséggel kecsegtet, mivel a jégsapkák elolvadása lehetőséget ad a kereskedelmi hajózásra.

First cargo ship from China arrived today to Kaliningrad via the Northern Sea Route.Next stop is Saint Petersburg. https://t.co/iyAFiC5rLV