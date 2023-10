Közeleg a tél, kritikus hiányossággal kell szembenézniük az ukránoknak

Ukrajnában fel kell készülnie a lakosságnak arra, hogy idén is számos alkalommal nélkülözniük kell az áramot, a fűtést, vagy a vizet. Ennek oka, hogy a tavalyi orosz támadássorozatot követően idén Moszkva vélhetően továbbra is célpontként tekint majd a meggyengült ukrán alapellátás infrastrukturális elemeire - írja a Reuters.

Ukrajnában most is arra számítanak a tél közeledtével, hogy Oroszország a kritikus infrastruktúra támadásával igyekszik majd bénítani az országot. Szakértők szerint ez az eddigieknél is komolyabb kihívásokat jelenhet Kijevnek, mivel a rendszer jelenleg sokkal sérülékenyebb állapotban van, mint korábban volt.

Ennek oka, hogy a nyáron idő és pénz hiányában nem sikerült maradéktalanul helyreállítani az előző téli rongálódásokat.

Marcus Lippold, az Európai Unió bővítési részlegének energiaügyi csoportvezetője elmondta, hogy az erőfeszítések sok esetben hoztak jelentős eredményeket, de ennek ellenére nincsen jobb helyzetben az ukrán infrastruktúra, mint tavaly télen. Azt nem tudni, hogy akkor pontosan mekkora károk érték az országot, mivel Kijev kritikus információként kezeli ezeket. Az ENSZ júniusi számítása szerint azonban az oroszok a felére csökkentették Ukrajna energiatermelő kapacitását. Ameddig a 2022-es orosz invázió előtt 37 GW kapacitással rendelkeztek az ukránok, addig mára ez mindössze 18 GW körül lehet.

Az egyik közgazdasági számítás szerint nagyjából 8,8 milliárd dolláros kár esett tavaly az ukrán energiatermelő infrastruktúrában.

Ukrajna azzal vádolja Oroszországot, hogy szándékosan rombolja a polgári létesítményeket, ezt Moszkva tagadja. Szerintük kizárólag katonai célpontokat támadnak meg. Tavaly az ukrán lakosság átlagosan 35 napot töltött áramellátás nélkül az októbertől márciusig tartó fűtési szezonban. Idén azonban ennél is hosszabb kimaradásokkal számolnak, a nyugat-ukrajnai Lviv polgármestere szerint akár két teljes hónapig is áram nélkül maradhatnak.

Az erőműveket nem mindenütt tudják légvédelemmel ellátni, de ennek ellenére is igyekeznek megfelelő fizikai védművekkel megerősíteni az erőműveket.

Szakemberek szerint ez fontos tényező, az ukránok idén már készülni fognak a lehetséges támadásokra, ezért azok nem érik őket felkészületlenül.

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images