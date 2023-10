Nagyszabású rakétatámadás érte Izraelt - Ellentámadás indult, háborús helyzet van

Izraelben hét sebesültről, valamint egy 75 éves nő haláláról számolt be a közszolgálati csatorna a mentőszolgálatok közlése alapján a helyi idő szerint reggel fél hétkor kezdődött nagyszabású palesztin rakétatámadás nyomán. A Reuters szerint ez évek óta a legnagyobb támadást Izrael ellen, a határon átkelő fegyveresek a Gázai övezetből kilőtt rakéták heves tüzével kombinálták a támadást. Legutübb 2021-ben vívott a Hamássz és Izrael egy 10 napos háborút.

UPDATE: az akcióról és következményeiről érkező - széles körben megosztott - videófelvételekről ebben a cikkünkben számoltunk be:

Az övezet szomszédságában élőket felszólították, hogy tartózkodjanak az óvóhelyek közelében, mert Gázából fegyveres terroristák tucatjai jutottak be Izrael területére, a szemtanúk beszámolói szerint az övezet melletti települések utcáin járkálnak.

A Gáza környéki települések lakói, mintegy hetvenezer ember házaikba zárkózott a biztonsági utasításoknak megfelelően. A közszolgálati csatorna jelentése szerint nem csak az övezettel szomszédos települések vannak veszélyben, hanem motorokkal és járművekkel távolabbi településekre is eljutottak az állig felfegyverzett gázaiak.

Az izraeli hadsereg helyi egységei, kommandósok és helyi biztonságiak tűzharcokat folytatnak a behatolt gázai merénylőkkel, akik a helyi lakosok otthonait próbálják támadni és elfoglalni, több épületet sikerült birtokba venniük, ott véres csaták folynak az izraeli biztonságiakkal.

Mohammed Deif, a Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász terrorszervezet katonai szárnyának vezetője azt közölte, hogy mintegy ötezer rakétát indítottak szombat reggel Izrael felé. Rakétatalálat érte a Gázai övezettel északon szomszédos városokat, Askelont és Javnét, valamint az ország középső részén Rison Lecionban és Ramléban is becsapódott lövedék, Jeruzsálemből légvédelmi riasztást jelentettek. A miniszterelnöki hivatal azt közölte, hogy a közeli órában rendkívüli biztonsági tanácskozást hívtak össze a tel-avivi főhadiszállásra. A Vaskupola működését éles akcióban videózták le a támadás során:

Az izraeli külügyminiszter az X közösségi platformon azt írja, hogy minden eszközzel megvédik magukat a terrortámadástól:

ISRAEL UNDER ATTACK: On Shabbat & the holiday of Simchat Torah - non-stop rocket sirens are sounding across Israel, including Jerusalem. Israel is under terrorist infiltration carried out by the Hamas terrorist organization. We will do everything to protect ourselves. pic.twitter.com/YUtl5BFqvF