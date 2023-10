Videó: megsemmisítették a palesztin kommandósok Izrael legjobb tankját

Ma átfogó támadást indítottak Izrael ellen a főleg Hamaszhoz köthető palesztin szélsőségesek, az offenzívának valószínűleg több száz halálos áldozata van, köztük rengeteg civil:

Az emberéletek mellett az Izraeli Védelmi Erők (IDF) haditechnikai eszközökre is súlyos hatással volt a támadás. Több olyan felvétel is van, melyen az látható, hogy a világ egyik legjobb tankjának tartott Merkava IV-esből semmisítenek meg néhányat a palesztinok.

Az egyik ilyen harckocsival az ukrajnai háborúból jól ismert módszerrel végeztek: ledobtak rá egy pilóta nélküli repülőgépről vagy drónról egy kumulatív rakétagránátot.

Al Qassam Brigades (Hamas) destroyed a Merkava Mk4, perhaps the same one we have seen from the ground, with a drone-dropped PG-7VR tandem HEAT RPG projectile, easily piercing the armour from above. pic.twitter.com/6R3nq4h62c