Videó: működésbe lépett a legendás Vaskupola, akció közben filmezték le

Számos beszámoló szerint az alábbi felvételen az látszik, ahogy nagy hatékonysággal dolgozik az izraeli légvédelmi rendszer:

Israels Iron Dome active against rockets fired from the territory of the Gaza Strip. pic.twitter.com/MdoMkKAaBS — Clash (Report) October 7, 2023

Az izraeli fejlesztésű Vaskupola a világ egyik legnagyobb hatékonysággal működő légvédelmi rendszere, mely az egyszerű aknagránátoktól a nagyobb rakétákig számos célpontot meg tud semmisíteni, mindemellett kifejezetten gyorsan mozgatható.

Más légvédelmi rendszerekkel ellentétben a Vaskupola több sajátossággal is rendelkezik: a tűzvezető rendszer számítógépe a hatósugárba érő lövedék pályája alapján meghatározza a becsapódás várható helyét és csak abban az esetben indít útjára egy légvédelmi rakétát, ha a lövedék valószínűleg lakott területen fog felrobbanni.

A Vaskupola másik érdekessége az, hogy a rakétaindító konténerek – orosz, vagy amerikai társaikkal ellentétben – szétszórtan helyezkednek el és egymástól függetlenül dolgoznak, így az Izraeli becslések szerint egy üteggel egy megközelítőleg 150 négyzetkilométeres terület légvédelme biztosítható.

Az X közösségi oldalon több felvétel is kering, melyek a beszámolók szerint az Izraelt ért Hamász rakétatámadást illetve a földi akció egyes részleteit mutatják be, erről itt számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 07. Felkavaró felvételek jöttek az Izraelt ért váratlan támadásról

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images