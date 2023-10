3 pontos akciótervet hirdetett Izrael: így zajlik majd a Hamász elleni megtorlás

Három konkrét lépést jelentett be Jonathan Conricus alezredes, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője a Hamász ellen.

Conricus arról beszélt, hogy a tegnapi támadásban több száz, de lehet, hogy ezer palesztin fegyveres vett részt, a harcok még ma hajnalban is folytak.

Az alezredes konkrét intézkedéseket ígért, mellyel végrehajtják a megtorlást a Hamász ellen és elérik az izraeli vezetők által kitűzött célt, hogy teljesen felszámolják a szervezetet.

Ezek a következők:

a Hamász fegyveres csapatainak teljes felszámolása Izraelen belül és az ország szuverenitásának helyreállítása,

ezután Izrael lezárja határait és biztosítja azt, hogy „több terrorista ne tudjon behatolni az országba."

Ami ezután következik valószínűleg egy átfogó, szárazföldi csapatokkal is végrehajtott offenzíva lesz a Gázai övezet ellen. Conricus konkrétan így fogalmazott: „arra fogunk koncentrálni, hogy úgy megüssük a Hamászt, ahogy soha nem ütötték még meg."

Izrael tegnap el is kezdte a megtorló akció előkészítését, a légi támadások ma hajnalban is zajlottak. Vannak arról is hírek, hogy az IDF páncélozott harcjárműveket kezdett el csoportosítani az országhatárra.

Címlapkép forrása: Lior Mizrahi/Getty Images