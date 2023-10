Döntött az amerikai hadsereg: útnak indulhat a világ legnagyobb hadihajója Izrael partjaihoz

Az amerikai hadsereg azt tervezi, hogy a Földközi-tengeren állomásozó hadihajóit és katonai repülőgépeit közelebb viszi Izraelhez - közölte két, az ügyet ismerő amerikai tisztviselő.

Az áthelyezés az ország támogatásának kifejezéseként szolgál, valamint segítséget nyújthatnak az amerikai állampolgárok evakuálásban. A Sky News értesülései szerint a flottához bármelyik percben megérkezhet a parancs.

A repülőgépek gyorsan a helyükre kerülnek, a hajóknak hosszabb időbe telik, mire megérkeznek - a Földközi-tengerre, Izrael és Gáza partjaihoz

- írta Mark Stone, amerikai tudósító, aki egyben hozzátette, az amerikai haditengerészet döntése megerősíti azokat a feltételezéseket, hogy a Fehér Ház súlyos válságként értékeli az eseményeket.

The U.S. Aircraft Carrier, USS Gerald R. Ford (CVN-78) as well as the other Ships in Carrier Strike Group 12 which includes Ticonderoga-Class Cruiser USS Normandy (CG-60), as well as Arleigh Burke-Class Destroyers USS Ramage (DDG-61), USS McFaul (DDG-74), and USS Thomas Hudner pic.twitter.com/FlV1tJT8DO