Ez egészen elképesztő: egyetlen, furcsa megoldással törhettek be a Hámász fegyveresei Izrael városaiba

Tegnap átfogó palesztin támadás zajlott Izrael ellen, melyben legalább 200 izraeli halt meg és 1800-an megsérültek. A rengeteg áldozat azzal magyarázható, hogy néhány, Gáza menti város központjában hirtelen „felbukkantak” a Hamász fegyveresei, akik válogatás nélkül lőni kezdték a civil lakosságot.

Nagyon úgy fest, hogy legalább részben megvan a magyarázat arra, hogy jutottak be a Hamász fegyveresei az izraeli városok központjába anélkül, hogy a védelmi erők érdemben reagálni tudtak volna.

A Hamász motoros siklóernyőket épített, melyekkel egyszerűen átrepültek az izraeli védelmi rendszereken és lakott területre hatoltak be.

More Hamas terrorists are reportedly infiltrating Israel again with motorized hang gliders. pic.twitter.com/Mtvm0r05hX

Röviddel a támadás megkezdése után a Hamász egyébként felvételeket is publikált, melyen látható a felkészülés az eszközök használatára.

Hamas released a preview video showing how the attack began in the morning, the parachute and how it landed on the Jewish Homes pic.twitter.com/w9gNDt2JTV