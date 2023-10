Felvételek: több európai nagyvárosban is éltették a háborút a Hamász szimpatizánsai

Londonban, Berlinben és Isztambulban is palesztinok és palesztinszimpatizánsok vonultak ki az utcákra, és ünnepelték a Hamász terrorszervezet által indított háborút.

Londonban palesztin zászlókkal és dudálással ünnepeltek néhányan a Hamász palesztin terrorszervezet által Izrael ellen indított háborút.

Disgraceful scenes in Khan's London tonight as these Palestinian haters celebrate the atrocities in Israel. pic.twitter.com/2G0K9kxUMg — Azzat (Alsaleem) October 8, 2023

A német fővárosban, Berlinben szintén utcára vonultak szombat este a Hamász szimpatizánsai.

BREAKING:Hamas supporters gather on the streets of Berlin, Germany to celebrate the attack against Israel pic.twitter.com/GyOIFyHGS6 — Visegrád (24) October 7, 2023

A város jelképét, a Brandenburgi kaput ugyanakkor az izraeli zászlóval és színeivel világították ki.

brandenburg gate, berlin right now quite a statement from the german government pic.twitter.com/gcowENJMMT — ian (bremmer) October 7, 2023

A törökországi Isztambulban nagy tömegek vonultak az utcára, éltették a Hamászt, és biztatták a terrorszervezetet, mérjen csapást Izraelre.

Huge crowds marching through Istanbul last night, chanting in Turkish:Keep shooting Hamas, hit Israel, hit Israel! pic.twitter.com/gMX5JYI1QO — Visegrád (24) October 8, 2023

Címlapkép: Palesztin férfiak egy izraeli katonai járművön a Gázai övezet északi részén 2023. október 7-én. MTI/EPA/Haitham Imad