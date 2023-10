Friss térképek érkeztek: itt van minden, amit jelenleg tudunk az izraeli háborúról

A Rybar elemzése szerint a palesztin militánsok továbbra is folytatják az offenzívájukat, és sikerült kiterjeszteni az ellenőrzési övezetüket a gázai övezet körül. Az izraeli ellentámadás megindulása továbbra is várat magára, miközben harcok törtek ki Ciszjordánia területén is.

A részletesebb jelentés szerint:

Ugyanakkor a másik, objektívnek számító (egyszersmind konzervatívabb "tempóban" frissítő) OSINT-csapat, a "War Mapper" kora délutáni frissítése Izrael helyzetét kedvezőbb színben tünteti fel. Szerintük a palesztin támadók elvesztették a szombaton megszállt területek jelentős részét, és néhány szórványos gócponton kívül nem maradt jelentős ellenállás a gázai övezet átellenes oldalán.

Southern Israel situation update:The IDF is evacuating civilians from the border areas around Gaza.Clashes are ongoing, primarily in Kfar Aza, Be'eri, and Magen. pic.twitter.com/KxXZaoAvKt