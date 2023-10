Libanon sem ússza meg Izrael bosszúját? - Özönlenek a fegyverek az északi határra

Jeruzsálem közleménye szerint a reggeli órákban Libanon területéről tüzérségi támadás érte Izraelt, melyre válaszul az IDF tüzérsége is lőni kezdte a Hezbollah állásait.

Az IDF a Gázai övezet mellett az északi határszakaszra is komoly mennyiségű fegyvert szállított át, a fotókon Merkava III-as és IV-es harckocsik, M113-as PSZH-k és M109-es önjáró lövegek láthatóak.

Israeli Armor including Merkava Mark lll and lV Main Battle Tanks as well as a number of Self-Propelled Artillery Batteries have begun to arrive at Staging Areas in Northern Israel near the Border with Lebanon, in order to Defend against any Aggression that is launched by pic.twitter.com/cAYqqsQYg0