Tényleg nem számított Izrael a támadásra? Itt vannak az első nap veszteségei

Emil Kastehelmi, az orosz-ukrán háborút is monitorozó OSINT-elemző összesítése szerint Izrael legalább 6 darab Merkava 4-es harckocsit, ezen kívül 10 Achzarit, 5 M1113 és 2 Namer páncélozott szállító harcjárművet veszített el.

Ráadásul ezek nagy része harc és látható sérülések nélkül került a Hamász militánsainak kezére, például a 10 darab Acharzitot egyetlen, meglepetésszerűen lerohant katonai bázisról szerezték.

The Israeli tracked vehicle losses are high. Today I have counted at least the following, mostly captured but some also damaged:6x Merkava Mk.4 MBT10x Achzarit APC5x M1113 APC2x Namer APCOn top of these, there are multiple wheeled vehicle losses for the IDF. {:url}