Videó: robognak a tankok az izraeli határra, átfogó akció készül

Több videó is felkerült azokról a nehézfegyver-átcsoportosításokról, melyeket az izraeli haderő végrehajtott az éjszaka. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) parancsnoksága teljes határzárat és a Hamász elleni átfogó akciót jelentett be tegnap, válaszul a több száz izraeli életet követelő támadásra az iszlamisták részéről.

Ez a hatalmas, többnyire Merkava típusú harckocsikat szállító konvoj állítólag Gáza felé tart:

NEW: Israel PM Benjamin Netanyahu tells Gaza residents to GET OUT NOW as he vows to use all IDF capabilities to destroy Hamas.We will win this war, but the price will be unbearably heavy. Hamas wants to murder us all, Netanyahu said.Murdering children and mothers in pic.twitter.com/jnyAeRklbf