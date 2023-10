A világ szeme láttára vallott teljes kudarcot a leghíresebb titkosszolgálat – Ez mégis hogyan történhetett?

Szombaton rakéták ezrei hatoltak be Izrael légterébe, azokat pedig a palesztin Hamász fegyveresei követték. A támadás során több mint ezer ember vesztette életét, köztük külföldiek is. Jeruzsálem elsöprő válaszcsapásra készül. Sokakban felmerül a kérdés, hogy mégis hogyan lehet az, hogy a világ legjobb hírszerző szolgálatának tartott Moszad nem tudott a támadásról, melynek nemcsak mértéke, de időpontja is látványos volt. Válasz egyelőre kevés akad, kérdés annál több.

1973. október 6-án az izraeliek a zsidó vallás egyik legnagyobb ünnepét, a Jom Kippurt (engesztelés napja) ünnepelték. Bár számtalan baljós előjel miatt aggódhattak volna, az államvezetés nem számított komolyabb támadásra. Délután 2-kor egyiptomi harckocsik és kétéltű járművek keltek át az akkor izraeli felügyelet alatt álló Szuezi-csatornán, és egy nap alatt felszámolták az zsidó védelmet. A Golán-fennsíkon szír csapatok lendültek mozgásba, és csak a jó terepadottságoknak volt köszönhető az, hogy nem szorították ki teljesen a védőket. Az izraeli légierő sebtében megindított támadásai katasztrofális veszteségekkel jártak. Bár végül megnyerte a háborút, Jeruzsálem azóta nem került ilyen közel a teljes összeomláshoz. 2023. október 7-én az ország nagy részében nemcsak az újabb engesztelés napi ünnepségek zajlottak, de a végül hatalmas áldozatok árán megnyert Jom Kippuri háború ötvenedik évfordulója is. Kerek szám, mely magában hordozza az újabb támadás lehetőségét. A délutáni órákban több ezer rakéta terheli túl a Vaskupola légvédelmi rendszert, a Gázai-övezet határkerítése fölött siklóernyős fegyveresek repülnek át, a kerítésnek dózerek gázolnak neki. A támadás első óráiban teljes a fejetlenség a világ egyik legjobban képzett reguláris erejének tartott Izraeli Védelmi Erők körében: a civilek saját maguk próbálnak meg védekezni a Hamász támadása ellen, a terroristák útjába kerülő IDF alakulatok pillanatok alatt hátrányba kerülnek, hétfő reggelre az izraeli oldalon a halottak száma meghaladja az ezer főt, köztük pedig amerikai, thaiföldi, argentin, ukrán vagy német állampolgárokat is találunk. Az eseményekre visszatekintve a legfontosabb kérdés nem az, hogy a negyed budapestnyi, a világtól szinte teljesen elzárt Gázába hogyan tudtak ilyen mennyiségű fegyvert bejuttatni, és hogyan tudták megszervezni a támadást, sokkal inkább az, hogy a már-már legendák által övezett izraeli hírszerzés, a Moszad hogy nem vette észre a viharfellegeket. A helyzet érdekessége az, hogy nem tudjuk, és valószínűleg sosem fogunk biztos információkat kapni arról, hogy mi is zajlott ténylegesen a hírszerzés falai között. Megkérdőjelezhető összeesküvés-elméletek már napvilágot láttak: a demokrácia leépítése miatt aggódó tisztek elhallgatták az információt Benjamin Netanjahu elnök elől? Esetleg éppen az izraeli elnök bízott abban, hogy a régóta húzódó kormányválságot oldhatja meg azzal, ha „beenged” egy ilyen támadást? Vagy a Moszad tényleg annyira biztos volt abban, hogy Gáza felől nem érheti támadás, hogy a lehetőséget is figyelmen kívül hagyták? Kérdés sok van, válasz annál kevesebb. Izraeli Namer pszh-k és Merkava IV-es harckocsik Szderót mellett, a gázai határhoz közel október 9-én. Forrás: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images Anekdotaként szokott az elhangozni, hogy Gázában az utcán nem lehet anélkül átmenni, hogy arról Izrael ne tudna, most mégis több ezer rakéta összeszereléséhez elegendő felszerelést juttattak be oda. Mivel Gázát a szárazföldön hivatalosan csak az Izrael által irányított ellenőrzőpontokon, illetve Egyiptommal határosan a rafai átkelőn át lehet megközelíteni, így ezeket az anyagokat két módon lehet bejuttatni a területre: az IDF által gyakran berobbantott alagutakon át, vagy hajóról a vízbe dobva. Ennyi fegyver ilyen módon történő becsempészéséhez hónapok kellenek, felállításuk pedig aránylag látványos művelet. Kérdéses továbbá az, hogy milyen állami, vagy nem állami szereplők segítettek a támadás leszervezésében, és honnan jött a hadianyag. A libanoni Hezbollah neve biztosan felírható a listára, ők ezt vállalták is, majd a Hamásszal közösen bejelentették, hogy Irán volt a főkolompos. Teherán természetesen tagad, nem hiányzik nekik az, hogy újból izraeli vadászgépek jelenjenek meg a légterükben, ugyanakkor a perzsák valóban folyamatosan támogatták a két szervezetet, furcsa lenne, ha pont most hagyták volna abba. A nyugati médiában azonnal felröppent a hír, hogy az egész Oroszország hibája, a keletiben pedig természetesen az, hogy minden a Nyugat miatt van. Bár az Egyesült Államoknak valóban újabb erőforrásait kénytelen átcsoportosítani, ami Moszkvának kapóra jön, Washingtonban még bőven „van miből adni”, Oroszország pedig közelről sem olyan beágyazott a palesztinok lakta területeken, mint Irán. Ha ténykedtek is valamit a Hamásszal, azt csak mellékszereplőként tehették. Az izraeli válaszreakció valószínűleg elsöprő lesz, modern, jól képzett, utcai harcokra felszerelt ráadásul a támadás miatt rettentő eltökélt haderő fog támadást indítani a Gázai-övezet ellen. Szűk terület, ahol két millió ember él, így a civil lakosságnak esélye sincs elmenekülni a harcok színhelyéről, ráadásul a Hamász nem egy reguláris haderő, bármikor elbújnak a lakosság soraiban is. Palesztin civil a gázai romok között október 9-én. Forrás: Ahmad Hasaballah/Getty Images Az azonban, hogy mi fog történni a gázai harcok után, még nyitott kérdés: Libanonból is lőtték Izraelt a Hezbollah fegyveresei, semmi nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az IDF az északi szomszédjánál is be fogja nyújtani a számlát. A Golán-fennsík a változatosság kedvéért most valószínűleg nyugodt marad, onnan nem érte támadás Izraelt, az pedig, hogy Iránnal hogyan fog alakulni a viszony még bőven a jövő zenéje, bár több szakértő is felemlegette az elmúlt néhány évben azt, hogy Teheránnak és Jeruzsálemnek előbb utóbb le kell játszania a saját „mérkőzését”. Két dolog szinte biztos: a Moszad falain belül most komoly kiértékelések fognak történni az eseményekről, lehetnek elbocsáltások, perek, de az eseményeket pontosan lefedő közleményt biztos nem fogunk látni tőlük. Egy ország sem szeretné részletesen beismerni azt, hogy a hírszerzése mekkorát hibázott. Másfelől a lila köd feloszlása után a kormányválság – éppen a hírszerzés teljesítménye, valamint Netanjahu finoman szólva sem palesztinbarát politikája miatt – ismét ki fog újulni, az izraeli elnök pedig valószínűleg meglehetősen kellemetlen helyzetbe fog kerülni.