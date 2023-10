A vörösterror vezetői válnak morális iránytűvé Oroszországban – Így írják át a történelmet Putyin emberei

Moszkvában újra felállították a vörösterror egyik atyja, Feliksz Dzerzsinszkij Cseka-alapító szobrát, ami szimbolikus lépés abban a folyamatban, ahogy a putyini Oroszország rehabilitálja a véres szovjet múltat. Gombamódra szaporodnak a Sztálinnak és a vörösterror más vezetőinek új szobrai az országban, miközben egy a doktori dolgozatát plagizáló „történész” vezetésével a Kreml napi érdekeinek megfelelően írják át Oroszország és a világ történetét.

Újraírni a történelmet

Magyarországon is komoly hullámokat vetett a nyár folyamán megjelent 11. osztályos (végzős) orosz történelemtankönyv, amelyből nemcsak a „különleges katonai művelet”, vagyis az ukrajnai háború Kreml általi értelmezését fogják megtanulni az orosz diákok, hanem többek között azt is, hogy az 1956-os magyar forradalmat radikális elemek robbantották ki – köztük „az egykori fasiszta Magyarország fegyveres alakulatainak harcosai” –, méghozzá a nyugati titkosszolgálatok segítségével. Az új orosz 56-értelmezés kísértetiesen hasonlít arra, ahogy a magyar forradalmat a Szovjetunióban és a kádári Magyarországon interpretálták.

De nemcsak az 56-os forradalom kapcsán olvashatók furcsa kijelentések a XX. századi történelemről. A német újraegyesítést például a tankönyv úgy értelmezi, hogy a Német Szövetségi Köztársaság (1989-ig használatos, de nem hivatalos nevén Nyugat-Németország) „annektálta” a Német Demokratikus Köztársaságot (Kelet-Németországot). A szovjet szatellitállamok, így Magyarország 1989-as elengedését átgondolatlan döntésnek tartja a tankönyv, amely szerint ez a lépés hozta el a szovjetellenes érzelmek erősödését Kelet-Közép-Európában.

A tankönyv egésze igen erőteljesen igyekszik rehabilitálni a szovjet diktatúrát, kiemelten Joszif Visszarionovics Sztálin rémuralmát, amely oroszok és nem oroszok millióinak halálát okozta. A tankönyv szerint 1945 után „a vezető tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt”, „a Párt élvezte az emberek bizalmát”, a villamosenergia-termelés pedig az újjáépítés alatt többszörösére nőtt. A Gulágra hurcolt ártatlan milliókat a tankönyv a „megszállók egykori kollaboránsainak” nevezi.

Culture minister Medinsky has released a new history book that talks about coup in Ukraine, USA influence, distorted history to favor US, Nazism sponsors, Minsk deal, Crimea referendum, Ukraine being lapdog of the west's.We need this in English. #Russia — King (Telekoa) August 8, 2023

Az új orosz történelemtankönyv egyik szerzője Vlagyimir Putyin történész tanácsadója, a volt kultuszminiszter Vlagyimir Megyinszkij, aki nyíltan kimondta: a történelem értelmezésekor nem az állítások valóságtartalma a fontos, hanem az, hogy a nemzeti érdeket szolgálja-e vagy sem. Jó példa erre a „Nagy Honvédő Háború” (a második világháború) egyik mítosza, Ivan Panfilov ezredes huszonnyolc gárdistájának története, akik állítólag mind hősi halált haltak a német páncélosokkal megvívott ütközetben. Az orosz állami levéltár azonban 2015-ben nyilvánosságra hozta magasrangú szovjet tisztek egy 1948-as levelezését, melyből kiderült, hogy az 1941-es események tényleges menete nem felel meg a legendában foglaltaknak, és korántsem az összes katona halt hősi halált. Megyinszkij dühösen reagált a levéltár és az azt 1992-től vezető Szergej Mironenko leleplezésére, mondván, egy levéltárosnak nem feladata, hogy történelmi értékeléseket tegyen.

Mély meggyőződésem, hogy még ha ez a történet az elejétől a végéig kitalált is, még ha Panfilov soha nem is létezett, még ha nem is volt semmi, akkor is egy szent legenda, amelyet egyszerűen lehetetlen bemocskolni. És azok, akik ezt megpróbálják, totális szemétládák

– mondta akkor Megyinszkij. Mironenkót nem sokkal később el is távolították az állami levéltár éléről.

Megyinszkij egyébként bár történésznek tartja magát, kiderült, hogy doktori dolgozatát plagizálta, de ez semmilyen negatív következménnyel nem járt számára, sőt végül azok jártak rosszul, akik fel mertek szólalni ellene. 2022 tavaszán fontos szerepet kapott Putyintól: ő vezette azt az orosz tárgyalódelegációt, amely Ukrajnával tárgyalt a fegyverszünetről Belaruszban. Az, hogy az orosz elnök éppen az ukrán nép létezését is tagadó Megyinszkijt bízta meg a feladattal, egyértelmű képest festett a Kreml tárgyalási hajlandóságáról.

Az áltörténész 2021-ben egy „A történelmi felvilágosítás bizottsága” nevű testület felállítását kezdeményezte, amelyben egyetlen történész sem kapott helyet, képviselteti magát viszont a Nemzetbiztonsági Tanács, a Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium, a KGB-utód Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a Nyomozó Bizottság. Az orosz történelem értelmezése tehát az orosz állam- és erőszakapparátus képviselőinek felségterületévé vált.

Vlagyimir Megyinszkij és Vlagyimir Putyin 2016-ban. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Újra példakép lett a vörösterror vezetője

Az egyik fő céljaként a Szovjetunió rehabilitálását célul kitűző új orosz történelemértelmezés eluralkodásának egyik legújabb fejleménye, hogy ismét szobrot kapott Moszkvában az a Feliksz Dzerzsinszkij, aki az 1917 utáni bolsevik vörösterrort a szovjet politikai rendőrség, a Cseka vezetőjeként irányította.

A lengyel származású, de az 1905-ös orosz és az 1917-es bolsevik forradalomban is tevékeny szerepet vállaló Dzerzsinszkijnek eredetileg 1958-ban állítottak szobrot a hírhedt szovjet állambiztonsági és hírszerzési szervezet, a KGB épülete előtt a moszkvai Lubjanka téren. A helyszín nem véletlen, a KGB egyik elődszervezete ugyanis a Dzerzsinszkij által alapított Cseka (Összoroszországi Különleges Bizottság), amely az 1917 utáni vörösterror fő végrehajtó szerve volt. Később ebből lett a GPU, majd az OGPU, utána az NKVD, végül a KGB, amelyben a mai Oroszország több vezetője, így Vlagyimir Putyin is kezdte pályáját.

A könyörtelensége miatt csak „Vaskezű Feliksznek” nevezett Dzerzsinszkij szobrát a moszkvai nép döntötte le 1991-ben, amikor a keményvonalas kommunisták puccsot kíséreltek meg Mihail Gorbacsov szovjet elnök ellen. Néhány évvel ezelőtt azonban fölvetődött, hogy ismét fel kellene állítani a szobrot, nem függetlenül attól, hogy a szovjet korszak annak minden embertelenségével együtt újra egyre népszerűbb lett az orosz nép körében.

Feliksz Dzerzsinszkij szobra a moszkvai Lubjanka téren 1991-ben. Forrás: RIA Novosztyi / Wikimedia Commons

Ezt mutatta Dzerzsinszkij szerepének átértékelődése is. A néhai „csekista” 2021 szeptemberében már szobrot kapott az Oroszország által annektált Krím fővárosában, Szimferopolban. A független közvélemény-kutató, a Levada Központ 2021-ben azt mérte, a moszkvaiak abszolút többsége, 51 százaléka támogatja Dzerzsinszkij moszkvai szobrának visszaállítását, és csak egynegyedük ellenzi ezt. 2002-ben még csak 44 százaléknyian támogatták, 38 százaléknyian pedig ellenezték – írja Sz. Bíró Zoltán Oroszország-történész Putyin háborúja címmel nemrég megjelent könyvében.

Dzerzsinszkij új bronzszobrának felavatására végül idén szeptember 11-én került sor. A KGB egykori épületét a KGB egyik utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) használja, és előtte állították fel a szobrot, éppen az 1991-ben ledöntött szobor helyére. Nem véletlen, hogy az emlékművet Szergej Nariskin, az SZVR vezetője avatta fel, aki avatóbeszédében azt mondta Dzerzsinszkijről:

Híres szavai, miszerint csak hideg fejű, meleg szívű és tiszta kezű ember lehet biztonsági tiszt, jelentős erkölcsi iránymutatássá váltak hazánk biztonsági szervei alkalmazottainak több nemzedéke számára.

A vörösterror kegyetlen vezetőjét tehát nemcsak rehabilitálták, hanem morális példaképpé is vált a putyini Oroszországban.

A monument to Felix Dzerzhinsky, the first Chekist and Stalin's most brutal executioner, was unveiled at the headquarters of the Foreign Intelligence Service in Moscow.It is an exact copy of the monument, which was removed from Lubyanka Square in 1991. pic.twitter.com/IAoBFvQzaW — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2023

Eltörölni az áldozatok emlékét

Ha a vörösterror egyik atyja morális példaképpé válik, akkor a vörösterror áldozatai bizonyára megérdemelték sorsukat. Ezt sugallta a Megyiszkij-féle tankönyv, de az elmúlt időben több olyan esemény is történt Oroszországban, amely arra irányult, hogy az áldozatokat töröljék a történelmi emlékezetből. Ennek leglátványosabb mozzanata a Memorial nevű szervezet betiltása volt, amely 1989-től dokumentálta a Szovjetunió idején elkövetett rémtetteket.

A Szabad Európa oroszországi szolgálata néhány napja írt arról, hogy egyre-másra tűnnek el Oroszországban a sztálini terror áldozatainak emlékére kirakott emléktáblák. Ezeket az emléktáblákat az áldozatok egykori házaira vagy azok helyére teszik ki az Utolsó Cím nevű orosz civil csoport önkéntesei. Az áldozatok azonosításához a betiltott Memorial adatbázisát használják.

Bár a szervezet tagjai korábban is találkoztak azzal, hogy vandálok leszedték ezeket az emléktáblákat, május óta megszaporodtak az esetek: szinte minden héten eltűnik egy emléktábla. Bár nem bizonyítható, azt gyanítják, nem egyéni vandalizmusról van szó, hanem a hatóságok keze is benne lehet a dologban. Az eltűnt emléktáblákat civilek sok helyen falra ragasztott papírokkal helyettesítik.

Néhány napja tette közzé a Facebookon egy civil aktivista, Daniil Korpusov, hogy a Tver régióban található Megynoje Emlékparkban kiállították Sztálin, Vlagyimir Iljics Lenin, Feliksz Dzerzsinszkij, illetve a Szovjetunió volt államfője, a Kalinyingrádnak nevet adó Mihail Kalinyin mellszobrát. Megynoje a Sztálin által a lengyelek ellen irányuló 1940-es katyini mészárlás egyik helyszíne volt, ahol több mint 6000 lengyelt öltek meg. Az emlékpark a sztálini terror szovjet áldozatainak is emléket állít.

A bust of Stalin was installed in the Tver RegionA monument to the Soviet tyrant was erected on the territory of the memorial complex to victims of wars and repressions pic.twitter.com/rd1X7NKSXY — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2023

Az emlékpark igazgatóját megkérdezték a furcsa kiállításáról, aki azt válaszolta, a szobrok felállítása logikus lépés, hiszen az elnyomottak nem magukat nyomták el, így a teljességhez az elnyomókat is ki kell állítani. Az igazgató azt is megjegyezte, Sztálin portréja régóta kint lóg a fő kiállításon, és ez eddig senkit nem zavart. Daniil Korpusov szerint viszont ez olyan, mintha az auschwitzi koncentrációs tábor parancsnokának, Rudolf Hössnek szobrot emelnének az emlékhellyé alakított táborban.

Sztálinnak egyébként Putyin hatalomra kerülése, azaz 1999 óta 95 szobrot emeltek Oroszország-szerte. Az oroszok ma a véreskezű szovjet diktátort tartják az orosz történelem legnagyobb alakjának.

Címlapkép: Feliksz Dzerzsinszkij Lubjanka téri szobrának ledöntését ünnneplők 1991 augusztusában. Shepard Sherbell/Corbis via Getty Images