Felkavaró felvételek: kíméletlen ellentámadást indított Izrael, rommá bombázzák Gázát

Szombaton meglepetés-támadást indított a Hamász Izrael ellen a Gázai övezetből: az akciónak több ezer sérültje és legalább 800 halottja volt - nagyrészt civilek. Izrael kormánya háborút hirdetett és katonai akciót indítottak a Gázai övezet ellen.

A légitámadások napok óta zajlanak, de úgy néz ki, ma délelőtt a korábbinál is intenzívebbé váltak. Gáza északi része folyamatos izraeli tűz alatt van, vannak, akik már „szőnyegbombázást” emlegetnek.

