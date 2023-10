Ismét támadásba lendült a Hamász: rakétaeső zúdult Izraelre

Továbbra is rakétákkal támadja Izrael területét a Hamász, hétfő délelőtt nagy mennyiségben lőttek az országra. Károkról és becsapódásokról is érkeztek felvételek.

A radikális palesztin szervezet, a Hamász ismét rakétákat lőtt ki Izrael területére. Az izraeli védelmi erők délelőtt 11 órakor jelentették meg a közösségi médiában, hogy újra légiriadó van az országban, ami a palesztinok rakétázására utal.

Sirens sounding in Jerusalem and across Israel {:url} — Israel (Defense) October 9, 2023

A legfrissebb felvételek szerint több rakéta be is csapódott, Asdód városában járműveket ért találat:

A number of cars caught fire as a result of rocket impacts in the city of Ashdod in southern Israel. pic.twitter.com/FT9nlSFSV0 — Status-6 (@Archer83Able) October 9, 2023

Civilian Casualties have been reported at Rocket Impact Sites within both the Cities of Ashkelon and Ashdod in Central Israel. pic.twitter.com/nBAn4OECvH — OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2023

Szombat hajnalban Gáza területéről nagy mennyiségű rakétát lőttek ki az ország területére, amely súlyos károkat okozott az Izraelben. Többek között megsérült Izrael második legnagyobb erőművét is támadás érte, amely a Gázai övezettől északra helyezkedik el a tengerparton. A támadás során először körülbelül 5000 rakétát lőttek ki a palesztinok szerint, míg Izrael szerint csak 2500-at. A támadás túlterhelte a Vaskupola nevű légvédelmi rakétarendszert, ezért számos területet becsapódások értek, többen meghaltak a támadásban.

A mai támadásokkal kapcsolatban egyelőre nem érkezett jelentés halottakról.

Címlapkép forrása: Uriel Sinai/Getty Images