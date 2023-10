Leleplező műholdfelvételek: újabb ország kezdhetett fegyvereket szállítani az orosz hadseregnek

Az amerikai think-tank számos műholdfelvételt elemzett, melyeken jól látható, hogy jelentősen megnőtt a vasútforgalom Oroszország és Észak-Korea közt: sokkal több vonat megy most a két ország közt, mint akár a koronavírus előtt.

A vasúti forgalom drámai növekedése valószínűleg azt mutatja, hogy Észak-Korea elkezdett fegyvereket és lőszereket szállítani Oroszországnak”

– írja a CSIS, hozzátéve, hogy a vasúti járműveken nem látszik teljesen egyértelműen, hogy ezek fegyvert szállítanak.

Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong-un észak-koreai vezető néhány hete találkoztak személyesen, hogy egyéb témák mellett „a két ország biztonságát érintő” témákról egyeztessenek. Már ekkor teljesen világos volt, hogy Oroszország lőszert és fegyvereket fog vásárolni Észak-Koreától, a transzferben valószínűleg tüzérségi fegyverek élveznek prioritást.

Confirmed now by satellite imagery, North Korea has begun a large scale arming of the Russian military, sending thousands of tons of weaponry via rail.According to think-tank, @CSIS