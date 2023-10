Bejelentette Izrael védelmi minisztere: a ma ismert Gázának vége, nem lesz kegyelem

Totális támadás következik a Gázai övezet ellen, az izraeli hadsereg nem fogja magát vissza majd semmiben – mondta Joav Gallant izraeli védelmi miniszter az Izraeli Védelmi Erők (IDF) katonáinak a Times of Israel szerint.

Feloldottam minden korlátozást. Visszaszereztük a terület feletti irányításunkat, most jön a teljes támadás”

– mondta az izraeli vezető.

A Hamász azt akarta, hogy megváltozzon Gáza. Megváltozik, 180 fokkal ahhoz képest, mint amilyen változást ők akartak” –

fogalmazott Gallant.

Meg fogják bánni ezt a pillanatot. Gáza soha nem tér vissza ahhoz, ami korábban volt”

– mondta.

„Azok, akik idejönnek, hogy nőket fejezzenek le, mészároljanak, olyan embereket, akik a holokausztot is túlélték – megérdemlik, hogy megsemmisítsük minden erőnkkel, kompromisszumok nélkül” – jelentette ki a védelmi miniszter.

Joav Gallant korábban "emberállatoknak" nevezte a Hamász harcosait, ebben a beszédében jelentette be azt is, hogy elvágják Gáza ivóvíz-ellátását és energiaellátását is.

Címlapkép forrása: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images