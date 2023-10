Felvétel került elő az Izrael elleni támadás kezdetéről: így indult meg a Hamász rajtaütése

Biztonsági kamerás felvétel került elő szombat reggelről, melyen az Izrael elleni támadás első fázisai láthatók. A Hamász motorosai a gázai kerítéstől alig négy kilométerre található Be’eri kibuc felé veszik az utat.

A felvételen jól látható: az iszlamista halálosztag hét főt és négy motort számlált, mégis példátlan mészárlást tudtak végrehajtani az ezer fős lélekszámú település területén. Eddig több mint 100 halálos áldozatról tudni csak a Be’eri kibucból, a hétvégi támadás összes izraeli áldozatának száma meghaladja az 1000 főt is.

A palesztinok több helyen átvágták a gázai kerítést, majd könnyű járművekkel áthatoltak rajta és rajtaütöttek a környék településein, katonai bázisain. Ez a videó már a kerítés túlsó oldalán készült.

This is how it all started.Hamas Qassam Brigades storming Be'eri kibbutz with motorcycles.Over 100 were killed here alone. pic.twitter.com/R3bIC5UHt3