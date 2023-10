Felvételek: európai városokban ünneplik a Hamász kegyetlen támadását

Több nyugati országban is voltak az utóbbi napokban Izrael-, illetve zsidóellenes megmozdulások a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni támadása miatt.

Számos nyugat-európai városban kezdődtek tüntetések a szombat óta tartó izraeli-palesztin háború hatására. A legtöbb helyen a helyi muszlim kisebbség vonult az utcára, ahol gyakran Izrael-ellenes hangokat hallattak, több atrocitás is történt. Többször összecsapások is előfordultak, Duisburgban az Izrael mellett és a palesztinok mellett tüntetők csaptak össze:

Auch in eskaliert es. In ist eine von eskaliert. Fast schon zustände wie in der in Polizei hat schon mehrere Personen festgenommen. #Deutschland — Nick (@German_Report) October 9, 2023

Londonban is hasonlóan ehhez, a Hamász melletti tüntetések kezdődtek, a tüntetők gyakran Izrael-ellenes üzeneteket skandáltak:

| More images of the demonstration in support of Hamas and Palestine yesterday in London. pic.twitter.com/LqywrrpBJ6 — Wall (Street) October 10, 2023

Görögországban békésebb hangulatú demonstráció zajlott:

Outside embassy in Demonstration in support of #Israel — Christina (Themelis) October 9, 2023

A legtöbb országban nagy felháborodást keltettek ezek a megmozdulások, többen a hasonló események betiltását kérik a hatóságoktól.

A nyugati tüntetések mellett a muszlim országokban is több demonstráció zajlott a kérdésben. Ezrek vonultak az utcára a szomszédos Jordániában, ahol a palesztinok mellett álltak ki a demonstrálók:

A rally in support of Hamas takes place in the center of the Jordanian capital Amman.Come on, come on, Hamas. You are the cannon, and we are the shells, people chant. pic.twitter.com/VXLZIgY3fb — Clash (Report) October 10, 2023

Korábban Törökországban szintén a palesztinok mellett tüntettek:

Huge Demonstration in Turkey in solidarity with Palestine. #FreePalestine — Opinionist (@onemore0pinion) October 8, 2023

A Hamász és Izrael közötti háború újabb felvonása szombaton kezdődött, amikor a palesztin mozgalom meglepetésszerű támadást indított a zsidó állam területei ellen. Tel-Aviv gyorsan visszaverte a támadást, most pedig a Gázai övezetben kezdődött intenzív bombázás, várhatóan szárazföldi hadműveletre is sor kerül. Mindkét fél terrorizmussal vádolja a másik felet.

Címlapkép forrása: Uli Deck/picture alliance via Getty Images