Felvételek: orosz össztűz alá került Avgyijivka – Lángokban az egész település

Átfogó támadás zajlik jelenleg a donyeci Avgyijivka település ellen: az orosz haderő páncélosokkal próbálja bekeríteni a települést:

Felvételek jöttek, melyen jól látszik: Avgyijivka heves tüzérségi támadás alatt áll, toronymagasan állnak a füstoszlopok a térségben.

Julian Röpcke német újságíró, OSINT-elemző úgy jellemezte a szituációt, hogy szerinte „extrém nehéz” az ukrán haderő helyzete a településen.

Extremely difficult situation for Ukrainian defenders in and around . #Avdiivka