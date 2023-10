Szokatlanul erős földrengés volt Szlovákiában

A hivatalos weboldal szerint rendkívül erős 5,2-es földrengés rázta meg Kelet-Szlovákiát, az epicentrum 22 kilométerre volt Humennétől. A határon túl is érezték a rengéseket, Lengyelországból és Magyarországról is jelentették, de Szlovákia más részeiről is.

„Megerősíthetem, hogy volt szeizmikus mozgás az ország keleti részén. A pontos értékeket és a lokalizációt egyelőre nem tudom megerősíteni" - mondta Csicsay Krisztián, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) szeizmológiai osztályának vezetője.

Eddig nem jelentettek nagyobb károkat a lakosok az érintett területről, Varannó (Vranov nad Topľou), Eperjes és Poprád környékéről sem. A tűzoltók sem kaptak riasztást.

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint október 9-én, helyi idő szerint 20:23 perckor 5,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett Szlovákiában, Kassától mintegy hatvan kilométerre. A földmozgást több magyarországi településen is érezték, de károkról eddig nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez - írja a katasztrófavédelemre hivatkozva az Infostart.

