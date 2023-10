Váratlanul lemondott a lengyel hadsereg két legfontosabb vezetője

Lemondott Lengyelország két legfontosabb katonai vezetője, Rajmund Andrzejczak vezérkari főnök és Tomasz Piotrowski hadműveleti parancsnok – írja a Guardian.

A két tábornok távozásának pontos oka ismeretlen, a lemondásukat elfogadta a lengyel elnök.

Több dolog is közrejátszhatott a döntésben: a héten például választások lesznek Lengyelországban, ezzel kapcsolatosan a lengyel kormány több, ellentmondásos döntést is hozott, kijelentést is tett az elmúlt hetekben.

Andrzejczak tábornok például Ukrajna elkötelezett támogatója volt és többször is felszólította a NATO-t arra, hogy lépjenek fel agresszívebben Oroszország ellen. A lengyel kormány nemrég leállította az Ukrajnának biztosított fegyverszállítmányokat.

Ellenzéki politikusok szerint a lemondásnak politikai okai vannak: a lengyel katonai vezetők szerintük azért mondtak le, mert nem voltak kibékülve azzal, hogy "politizálásra" használja a kormány a lengyel hadsereget.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images