A Gázai-övezetben ragadt civileken segítenének

John Kirby sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a civilek számára, akik semmi rosszat nem követtek el, lehetővé kell tenni a kijutást.

Megerősítette, hogy az amerikai kormány szerdán 17 amerikai állampolgárt tartott nyilván eltűntként. Megjegyezte, hogy a jelenlegi információk szerint közülük nagyon kevesen vannak palesztin fegyveresek fogságában, bár ez bármikor változhat.

Hozzátette, hogy egyelőre 22 amerikai halottról tudnak, de "fel kell vértezni magunkat" annak a lehetőségére, hogy ez a szám tovább növekszik.

John Kirby megismételte, hogy az amerikai hatóságoknak nincs bizonyítékuk arra, hogy a Hamász támadásának kivitelezésében, és a közvetlen felkészítésben Iránnak szerepe lett volna. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy széles értelemben véve Irán felelősnek mondható, hiszen hosszú ideje tartó támogatása nélkül a Hamász nem tudna működni.

Senki sem huny szemet Irán destabilizáló tevékenysége felett

- fogalmazott.

Szerdán Izraelbe utazott Anthony Blinken külügyminiszter, aki elindulásakor a repülőtéren elmondta, hogy a tervek szerint csütörtökön találkozik Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Megerősítette, hogy tárgyalások zajlanak Izraellel és Egyiptommal a Gázában tartózkodó civilek távozásának biztosításáról, de hozzátette, hogy a humanitárius folyosó kialakításáról szóló egyeztetés "érthetően bonyolult".

Joe Biden elnök szerdán a Fehér Házban amerikai zsidó szervezetek vezetőit fogadta, akiket arról tájékoztatott, hogy az Egyesült Államok milyen segítséget nyújt Izrael számára, és hogy kormánya mit szándékozik tenni a zsidóellenes megnyilvánulásokkal szemben.

Following a briefing with their national security team, President Biden and Vice President Harris spoke with Prime Minister Netanyahu of Israel this morning to discuss ongoing U.S. support for Israel. The leaders agreed to stay in regular contact in the face of an unprecedented pic.twitter.com/vPsThobSau